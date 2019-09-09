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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.19 14:30

Пиррова победа, или Результат вполне адекватен

Единый день голосования завершился, областной избирком огласил результаты. Значительных нарушений не было, а победителем в губернаторской гонке стал Андрей Чибис.

Явка избирателей в Мурманской области составила около 36%, сообщает областной избирком. В целом выборы прошли успешно. Крупных нарушений во время единого дня голосования не было.

«Все избирательные участки, как мы и планировали, открылись, приняли своих избирателей и предоставили конституционную возможность проголосовать, - говорит Антон Богомолов, председатель избирательной комиссии Мурманской области. - По состоянию на 12 часов 9 сентября обработано 99,9% протоколов. Остались необработанными только протоколы с избирательных участков цифровых в городе Москве. По системе ГАС выборы, мы видим, что проголосовали там 35 жителей нашей области. Соответственно, на результат, который я сейчас оглашу, в целом, это не окажет никакого воздействия».

Большинство избирателей свои голоса отдали Андрею Чибису. За него проголосовали более 60% пришедших на избирательные участки. Второй результат принадлежит Максиму Белову, кандидату от ЛДПР. Он набрал почти в три раза меньше голосов - около 18%. Третьим по популярности оказался коммунист Михаил Антропов - за него проголосовали 11,3 процента избирателей.

«Мы видим опять ту же систему: две трети людей не пошли голосовать. Они или протестуют так молча, или просто не доверяют этой системе, - комментирует свой проигрыш Михаил Антропов, кандидат в губернаторы Мурманской области. -  И это главное поражение власти. Не может так долго продолжаться, когда две трети населения не доверяют главному механизму отношений человека и власти. Не доверяют! И я не знаю, это пиррова победа? То же самое, что было 5 лет назад. Поэтому мы понимали, что и такой результат возможен и вероятен. Нам противопоставить альтернативу, честно говоря, достучаться до людей не удалось. Люди просто проигнорировали. Сказали: «Тьфу, на оба ваших дома». Мы продолжать будем борьбу. альтернатива остаётся.

Следом идут соответственно справедливоросс Василий Буров и кандидат от «Партии пенсионеров»  Геннадий Тупикин. Первый едва перевалил рубеж в 3%, второй набрал 2,6% голосов. На нижней строчке - кандидат-самовыдвиженец Виталий Измайлов. Стать губернатором он пробует второй раз подряд. И результат, как оказалось, хоть и небольшой Измайлова устраивает.

«Я так шучу.  В отличие от остальных кандидатов, каждого своего избирателя я знаю в лицо и знаком с ним лично, - говорит Виталий Измайлов, кандидат в губернаторы Мурманской области, - поэтому каждый, кто хотел проголосовать за меня или «Гражданскую платформу», но в большей степени за меня, потому что я не член этой партии. Они пришли. И это неплохая поддержка. Ну, а движение поступательное. У меня есть определённый прогресс. На предыдущих выборах, в 2014 году, где я тоже участвовал в качестве претендента на должность губернатора, мне не удалось пройти муниципальный барьер. В этом году он был пройден. То есть, шаг в итоговом, собственно говоря, шорт-листе. Если вы помните, 13 кандидатов заявилось и только 6 попали в этот шорт-лист. И я среди них. Для меня это, конечно, прогресс. И с этой точки зрения я доволен. Что касается результатов, то я адекватный человек, считаю, что этот результат вполне адекватен».

Окончательные результаты голосования будут известны ближайшее время, но на итоги избирательной кампании  они уже никак не повлияют.

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