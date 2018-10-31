Писатель и сценарист Михаил Кураев представил северянам новую книгу «Отец и другие плюс электрификация». Автор посвятил произведение советским энергетикам, тем, которые посвятили жизнь служению Родине.

Писатель, лауреат Государственной премии, автор таких произведений советской литературы как «Маленькая семейная тайны», «Блокада», «Жребий-241», «Встречайте Ленина!», Михаил Кураев представил мурманчанам свою новую книгу. В произведении литератор отразил судьбу своего отца, его коллег и огромной страны.

Вместе с писателем из Петербурга в Заполярье на презентацию новой книги приехали его товарищи и родные. Эти люди также непосредственно связаны с энергетикой и стали первыми, кто взял в руки новое произведение Кураева.

Несколько экземпляров произведения Михаил Кураев передал в дар учреждениям культуры столицы Заполярья.