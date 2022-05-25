Писатели из Уфы, Сыктывкара и Мурманска стали лауреатами первой Всероссийской премии имени В.С. Маслова

Церемония награждения прошла в Мурманской областной научной библиотеке.

Арктическую литературную премию в честь известного писателя и почётного гражданина Виталия Сеновича Маслова учредили в прошлом году по инициативе главы региона. А уже в этом году в День славянской письменности и культуры состоялось первое награждение авторов, принявших участие в конкурсном отборе.

Цель премии – продвижение и поощрение авторов, которые через литературу обращают взор всей России на Арктику, её историю, развитие и традиции.

Николай Иванов, председатель Союза писателей России: «Мы попали в десятку, мы поняли, что интерес к Арктике огромен у страны. Мы увидели, что арктическая тема - и экономическая, и политическая, и военная, так и литературная. Она находится не просто в первой шеренге, она находится на правом фланге. И интерес к этой премии был огромен. Мы подключили именно арктические регионы нашей страны. В каждом арктическом регионе есть своя писательская организация, через писательскую организацию обратились к писателям с обращением».

Победителей выявляли в трёх номинациях: «Современная поэзия», «Кольский Север – ворота Арктики» и «Современная проза». Лауреатом последней стал гость из Уфы – Камиль Зиганшин с произведением «Хождение к Студеному морю». На написание романа его вдохновили старообрядцы и непростые жизненные обстоятельства.

Камиль Зиганшин, лауреат Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова: «В 1969 году я с моим другом Юрием Спрудниковым на Дальнем Востоке во время экспедиции попали в тайфун, все снаряжение унесло большим паводком. И мы голодные через хребет Сихотэ-Алинь шли по тайге. Где-то на третьей неделе стали ноги пухнуть, как телеграфные столбы стали. И вдруг выходим на горную речку, небольшая поляна и там заплот, мощные ворота. Оказывается, там скит старообрядцев был».

Партнёр проекта «Атомфлот» подготовил специальный приз для участников - поход на Северный полюс в составе экспедиции «Ледокол знаний 2022». Премию присуждают один раз в два года, поэтому у будущих участников есть время подготовиться.

А пока все желающие могут ознакомиться с работами Лауреатов и дипломантов премии на книжной выставке в подиум-холле научной библиотеки.