Писательские встречи: Полярный посетил Дмитрий Коржов и оставил там «клад»
Эпистолярный жанр был и раньше, возможно, поэтому ребятам удаётся возвращать любовь к серьезному чтению.
Дмитрий Коржов, писатель, литературный критик, журналист, г. Мурманск: «Это необходимо и подобные мероприятия - это ориентация людей на чтение, на чтение литературы края. Этим должна заниматься семья и школа».
Основной акцент встречи с писателем в музее города Полярного был сделан на основе новой книги Коржова «Родные голоса». Это сборник очерков, посвящённый поэзии и прозе писателей Мурмана, истинных северян и почитателей Кольского края. Кроме душевных «разговоров» о соотечественниках, привёз Дмитрий Валерьевич и свои произведения разных лет.
Юлия Говера, сотрудник Центральной детской библиотеки, г. Полярный: «Мы – детская библиотека, а литература, написанная нашими литераторами-краеведами, особенно ценна. И получить экземпляр, да ещё и с автографами, дорого стоит. А я получила их целых два! Я уношу целый клад, которым я с удовольствием поделюсь с нашими читателями».
Встречу с поэтом провели в рамках большой культурной программы музея, посвящённой празднованию 85-летнего юбилея со дня образования Мурманской области.
Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Я думаю, следующие наши мероприятия раскроют историю и разнообразие всей нашей красивой Мурманской области».
Рассказы о героях книги Дмитрия Коржова сами по себе весьма увлекательны, но автор сопровождал их уникальными фотографиями.
О следующей встрече с писателями можно узнать на сайте учреждения.