Пишем и пишем для себя, для сердца - Александр Феофилактов

В художественном музее – главная экспозиция года. Чем запомнился минувший сезон художникам Мурманской области? В Мурманском областном художественном музее открылась отчётная выставка, на которой живописцы Заполярья поделились с публикой самыми лучшими своими произведениями.

Пейзажи, графика, вышивка и даже статуэтки из слоновой кости - среди произведений искусства, представленных в художественном музее, сложно найти что-то не вызывающее восхищения. Здесь картины молодых художников представлены наряду с работами мастеров изобразительного искусства. Выставка должна продемонстрировать, что же изменилось в живописи Заполярья за минувший год, какие появились тенденции и акценты не у отдельных мастеров, а у сообщества художников в целом.

- Любят художники у нас пейзажи, природу, Кольский край, - отмечает Арина Науменко, заведующая экспозиционным отделом Мурманского областного художественного музея. - Есть молодые художники, которые из года в год выставляют свои картины на выставки. Их творчество оценивают, работы проходят жёсткий отбор выставкома, поэтому картины молодых талантов наряду с именитыми художниками выставлены в экспозиции.

Выставка, по мнению самих художников, ровная и спокойная, без каких-то неожиданностей. Авторы, вероятно, экономят силы для зональной выставки. Состоится она в следующем году. Сегодня в основном представлены в художественном музее пейзажи. Это заслуга пленэра, который прошёл летом на побережье Белого моря. А глобальные события, например, экономический кризис, на жизнь художников не повлияли никак.

- Главное, чтобы в головах не было кризиса. Пишем и пишем для себя, для сердца, - говорит Александр Феофилактов, председатель Мурманского объединения художников России, заслуженный художник РФ. – Я думаю, что творчество не зависит от кризиса. Если в голове кризис, то тогда ничего не напишешь.

На выставке представлены и произведения, вырезанные из слоновой кости, фигурки кукол и другие произведения заполярных авторов. Продлится экспозиция до 19 ноября.