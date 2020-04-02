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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.20 19:30

Пишем сообща историю пандемии в Заполярье

Студия «Северный характер», которая многим знакома по большому мурманскому  кинофестивалю, запустила уникальный проект, посвященный борьбе с коронавирусом в нашем регионе. Участником документальной ленты может стать каждый житель нашего региона.

Комментарии

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Последние комментарии

Vjhtvfy
02.04.20 20:57
Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать.
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
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28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 013 человека
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