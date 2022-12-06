Пишите письма: Министерство обороны РФ наладило оперативную почтовую связь участников СВО с родными и близкими

Минобороны России опубликовало кадры организации доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции

Не нужно объяснять, почему выходить на связь с военнослужащими, выполняющими задачи специальной военной операции, с помощью мобильных телефонов нецелесообразно, отмечают специалисты Министерства обороны. Но как тогда общаться с родными? Если мобильники в армии под запретом.

Как поясняет военное ведомство, можно написать письмо в Москву.

Полную информацию могут предоставить в военкомате или военном комиссариате, откуда в учебку или на передовую отправился мобилизованный. А дальше все по старинке: письмо, конверт, почтовое отделение. Доставят груз не просто в срок, а как можно быстрее.

Грузовик фельдъегерско-почтовой связи въезжает в зону специальной военной операции. В нём письма и посылки из десятков регионов. Военнослужащие обменного пункта без выходных и перерывов доставят всё адресатам.

Константин, начальник обменного пункта: «Наша функция - доставка писем и бандеролей на линию соприкосновения. Наша функция конечна. Мы сортируем поту и доставляем в конечный пункт».

Машину на маршруте сопровождают несколько бойцов. В том числе стрелок. Ещё один из военнослужащих находится всегда внутри кузова рядом с письмами и документами. Ничего не должно сказаться на скорости доставки.

Ценнее, написанных от руки слов поддержки из родного дома, нет ничего. В местах выполнения боевых задач все об этом знают. Кто чаще других пишет письма российским бойцам? Это не только родные, близкие и друзья. В район специальной военной операции пишут и школьники.

В свою очередь, военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждого бойца обеспечивают почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.