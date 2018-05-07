Письма Победы зазвучат на «Арктик-ТВ»

Накануне Дня Великой Победы телеканал «Арктик-ТВ» продолжает проект «Письма Победы». Журналисты, актеры, общественные деятели прочтут в эфире подлинные истории жизни, героизма, подвига и самоотверженности людей во время Великой Отечественной войны.

«Дорогие мои, я не писал вам писем с первого июня, потому что не было меня. А был я в плену у немцев и пробыл там 22 дня…», - хрупкие, пожелтевшие от времени листы бумаги бережно хранят самое дорогое - память. Истории героизма, боли утрат, жестокость врага, стойкост советского народа и неиссякаемой веры в нашу Победу.

Письма, которые зачастую, рискуя жизнью, доставляли с передовой полевые почтальоны, были единственной связью между людьми в то далёкое время. Листы, испещрённые строчками букв, обычно хранили как самое сокровенное - у сердца. С ними шли в атаку бойцы, с ними погибали, на них возлагали последние надежды и веру. Сегодня каждый из таких документов - огромная ценность.

- Честно говоря, я первый раз держу в руках письмо, - говорит Соня Баженова, радиоведущая. - Хотя, через мою семью война прошла, потому что оба деда у меня воевали. Один погиб под Смоленском. Он похоронен в братской могиле. Второй дед тоже, можно сказать, воевал, но не в том понимании. Он работал в тылу, на Урале.

В эфире телеканала «Арктик-ТВ» в канун годовщины Великой Победы прозвучат строки, написанные во время Великой Отечественной войны.

У жителей Мурманска есть возможность не только услышать, но и увидеть письма фронтовиков. Сотрудники областной научной библиотеки перед Днём Победы запустили оригинальный проект: своим посетителям они дают возможность подержать в руках документы за авторством знаменитых лётчиков Северного флота, героев Великой Отечественной войны Леонида Колтунова, Александра Шипова, Петра Сгибнева.

«Письма Победы» смотрите в праздничном эфире на «Арктик-ТВ» и на сайте телекомпании. Героям Великой Отечественной войны, тем, кто ждал и верил, посвящается…