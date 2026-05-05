Письма с фронта читают студенты

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» студенты Мурманского арктического университета и курсанты рыбопромышленного колледжа читали письма Магомета Гаджиева и вспоминали подвиги Героя Советского Союза.

«Письма с фронта» – проект, который хранит память о стороне жизни великих фронтовиков, которую не узнаешь из учебников. Письма – это тёплые слова, переживания, житейские истории и чувства к самым родным. Именно такая хроника помогает понять, что все, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны были простыми людьми со своими мечтами и переживаниями.

Анна Токарева, главный специалист Центра краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Нашему проекту в этом году исполнилось восемь лет. Магомет Гаджиев – это один из первых дагестанцев, который был удостоен звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны».

Обращения от Керима, именно так себя подписывал Магомет Гаджиев в письмах к супруге Екатерине, сквозь десятки лет звучат всё также нежно. Воспоминания сослуживцев, письма семье и военную хронику со сцены читали студенты Мурманского арктического университета и курсанты Мурманского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева.

Артём Полковников, студент Мурманского арктического университета: «Я читаю письмо от друзей, которые описывают его героические подвиги».

Магомет Гаджиев не стремился к большим заслугам, он просто был предан флоту и своим подводным лодкам. Магомет Гаджиев так и не встретил Великую Победу, уйдя в неравном бою в 1942 году. Он оставил большое наследие новаторских методов управления и тактики. Его дела навсегда вписали имя великого подводника в историю Северного флота.