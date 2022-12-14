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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.22 19:30

Письма в зону СВО доставят фельдъегерско-почтовой связью

В Минобороны России продолжает доставлять письма участникам специальной военной операции от родственников и отправляет их от военнослужащих адресатам по всей России. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты.

Родственники военнослужащих могут отправить письмо своим близким участникам спецоперации или мобилизованным в ближайшем отделении «Почты России». Для этого необходимо подписать конверт по установленному образцу. В нём указывают индекс, город и его код, а также номер воинской части, который можно уточнить в военном комиссариате по месту жительства. Помимо писем можно также отправить и посылки.

Кристина, жена военнослужащего: «Как хорошо, когда есть такое средство связи, как почта. Есть возможность с дочкой написать письмо любимому мужу и отправить. Так как не всегда есть возможность, чтобы муж позвонил. А мы очень сильно его любим и очень скучаем».

Татьяна, жена военнослужащего: «Иногда очень скучаешь, хочется что-то отправить, рассказать. Как растут дети, какие достижения у них. Поздравить можно, скоро Новый год».

Почтовые отправления сортируют и отправляют по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения спецоперации. Военнослужащие также могут писать личные письма домой.

Позывной «Стрела», стрелок: «Замполит нашего подразделения сообщил, что теперь можно отправлять письма домой и получать ответ от родственников. Я этой возможностью воспользовался, жене написал и ответ получил. Теперь у меня есть регулярная связь с домом. После этой новости у нас настроение поднялось, моральный дух даже подрос».

Строки из дома обязательно дойдут до адресатов. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи щепетильны к доставке и служебной корреспонденции, и солдатских писем.

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