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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.24 19:30

«Письмами Рождественского Деда» смогли насладиться мурманчане в прочтении актрисы Екатерины Ефремовой

Провести тепло и уютно зимний вечер пришли и ученики «Академии телевидения», которые познакомились с организаторами и участниками события, взяли у них интервью. А сказки, конечно, они тоже послушали.

Ясмина Ибрагимова, ученица медиашколы «Академия телевидения»: «Сегодня мы с ребятами из «Академии телевидения» пришли на чтения Екатерины Ефремовой. Я хочу задать ей несколько вопросов»:

- А можете рассказать, о чём Вы сегодня будете рассказывать? Про что?

Екатерина Ефремова, автор проекта «Читает Екатерина Ефремова»: «Сегодня у нас особенный вечер, потому что на носу Новый год и Рождество. Буду рассказывать о книге, о праздничном настроении».

Екатерина Ефремова, автор проекта «Читает Екатерина Ефремова»: «Здесь такая уютная атмосфера, всё такое классное».

- Пока Вы готовились в встрече, вам удалось поднять себе настроение? К Новому году Вы уже готовитесь?

- Конечно! Оглянитесь вокруг – праздник уже с нами. И в этом смысле - мы счастливые люди, потому что можем этот праздник приближать. Украсили сцену, взяли хорошую книгу – вот, праздник уже с нами.

На этих чтениях были и особые гости, которые тоже выступали в роли чтецов рождественских писем. Одним из них был директор Мурманского Дома молодёжи Егор Банишевский. 

А перед самым началом мероприятия удалось переговорить и другой гостьей события, радиоведущей Соней Баженовой.

- Что Вы ожидаете от этого мероприятия?

Соня Баженова, участник проекта «Читает Екатерина Ефремова»: «Я уверена, что это мероприятие будет камерным, семейным. Мне бы хотелось, конечно, чтобы сюда пришли люди с детьми, потому что сегодняшнее чтение сказочное: как будто, мама или папа, бабушка или дедушка читают ребёнку какую-то волшебную книгу. Вот примерно такое у меня ощущение».

Каждый участник встречи смог почувствовать себя ребёнком, которому на ночь читают сказки. Многие, кто пришёл на вечер, знакомы с творчеством актрисы по другим проектам.

- Как Вы узнали о мероприятии, которое проводит Екатерина Ефремова?

Ирина, зритель: «Мне очень нравится Екатерина Ефремова, я слежу за её творчеством. Я была на её прекрасных спектаклях, когда-то она давала моноспектакли. Мы с дочкой ходили, нам это очень нравится».

Площадкой для чтений стал Центр современного искусства «СОПКИ.21А».

Татьяна Шевченко, специалист Центра современного искусства «СОПКИ.21А»: «Мы не первый раз сотрудничаем с Екатериной. Екатерина показывает очень интересные постановки, материал литературный. И мы рады её вновь сегодня видеть на нашей сцене».

В новом году нас ждут новые встречи с любимой актрисой и уникальное прочтение интересных и забавных историй.

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