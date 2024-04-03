«Письмо Богу», или В Мурманске стартовал региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»

Это масштабное для страны мероприятие, в котором ежегодно принимают участие миллионы детей.

Пока одни дети прячутся под партой, чтобы их не вызвали к доске рассказать наизусть произведение, другие учат его и выходят на сцену, чтобы все услышали. Конечно, такие выступления проходят не на уроке, а в рамках всероссийского конкурса «Живая классика». Школьники с 5-го по 11-й класс участвуют в нём, чтобы показать свой талант. При этом произведения дети выбирают самостоятельно.

Наталья Савина, региональный куратор всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Они выбирают абсолютно любое произведение, которое подходит им по возрасту. Если он не будет связан с этим произведением, он его не прочувствует, не поймёт, и подача будет совсем другая, а жюри, конечно, это оценит».

В этом году в региональном этапе конкурса участвуют 46 детей. Все, конечно, мечтают победить, но для этого им надо сильно постараться.

Одна из членов жюри сегодня – шеф-редактор и популярная радиоведущая Соня Баженова. Она признается, что оценивать детей непросто. Ведь ребята вкладывают душу в свои выступления. Однако, приходится сосредоточиться и судить их по всем критериям.

Соня Баженова, судья регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Для меня важно чёткое произнесение текста, действительно правильные интонационные паузы. Потому что, когда они выстроены неправильно, теряется вообще вс, не хочется даже слушать порой. Тембр голоса для меня важен, как для человека, который 25 лет работает на радио, которая, в принципе, голосом умеет владеть».

Ещё судья дала совет участникам на будущее, что готовиться к конкурсу лучше всего не самостоятельно, а с педагогом по актёрскому мастерству. Ведь не только без запинки выученным произведением чтец должен завлекать слушателя. Нужно красиво подать себя на сцене, чтобы выступление было полноценной постановкой длиной в четыре установленные регламентом конкурса минуты.

Соня Баженова, судья регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Это прямо видно, что школа театральная - постановка голоса, позиция, всё это видно».

Участие в этом конкурсе для школьников большое событие. Некоторые из ребят сегодня здесь впервые, а кто-то уже опытный чтец.

Дарья Королева, участница конкурса чтецов «Живая классика» из Полярного: «В этом конкурсе я участвую уже второй раз. В прошлый раз я не прошла даже школьный этап, а в этом году – уже на региональном. Я буду читать Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». Мне кажется, что это произведение на военную тематику, в наше время это лучший выбор, чтобы показать людям, что надо делать».

Юрий Мельник, участник конкурса чтецов «Живая классика» из Гаджиево: «Я сегодня читаю произведение Бориса Ганаго «Письмо Богу». Наверное, я его выбрал, потому что оно мне подходит по душе, потому что я его сильно прочувствовал. И вообще, когда я его читаю, мне становится приятно».

По итогу регионального отборочного этапа в всероссийский финал конкурса пройдут три человека. Именно они отправятся в детский лагерь «Артек» бороться за звание лучше чтеца страны.