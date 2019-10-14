Письмо для матери пролежало в земле почти 80 лет

В Долине Славы состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных поисковиками в этом году. Родственникам погибшего солдата смогли передать семейную реликвию-письмо для мамы, пролежавшее в земле почти 80 лет.

Римма Павловна Орлова берет горсть земли с могилы своего дяди. Калинин Семён Васильевич ушел на войну в первые ее дни и, как и большинство мало обученных ратному делу новобранцев, попал под пули и погиб. Долгие десятилетия Римма Павловна искала хоть какую-то информацию, о пропавшем родственнике, но запросы до недавнего времени не давали результатов.

Римма Орлова, племянница погибшего солдата: «Ушел на войну и сразу погиб, пришло извещение, что пропал без вести и вот 78 лет мы его искали и наконец-то нашли и вот благодаря поисковикам нашли».

И вот теперь она отвезет грунт собранный в Долине Славы в родную Кандалакшу, туда, где захоронены родители красноармейца. Останки бойца поисковики опознали по содержанию записки, которую обнаружили в гильзе рядом с останками. В письме был указан и адрес - поселок Умба, улица Конная, 19. Семёну Калинину во время войны было 32 года и он хотел, чтобы заветное послание в случае его гибели получила мама.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Сегодня передаем вкладыш, а для семьи реликвию. Вечная память, ведь беспамятство это позор, а память достоинство человека».

Всего в Долине Славы захоронили останки 55 бойцов, и только трех из них удалось идентифицировать. По примерным подсчетам около 10 тысяч солдат так и лежат не погребенными в холодных сопках, болотах, серди камней. Найти героев, несмотря на современную технику и металлоискатели, не так-то просто. Здесь важны личные качества поисковика.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Как правило, здесь важен опыт, умение глазом приметить. Умом понять, а как бы ты поступил, когда бы бежал на эту пулемётную точку, поэтому надо одеть на себя ту ситуацию и определить где мог погибнуть солдат».

Всего на территории кладбища мемориального комплекса «Долина Славы» с 1988 года захоронены останки более 4 тысяч защитников Отечества. В следующем году, как только с сопок сойдет снег отряд поисковиков снова отправиться на места боев, чтобы найти останки героев.