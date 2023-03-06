Письмо Президенту РФ, или В Кандалакше прошло открытие ФОКа «Северное сияние»

На торжественной церемонии присутствовал министр спорта РФ и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Писать письмо президенту, спортсмену, самбисту из Кандалакши Кириллу Исакову помогала мама. Но порыв к этому был исключительно его. По правде говоря, просил Кирилл у главы государства за всю страну, чтобы объекты спортивной инфраструктуры в Сочи, использовали и самбисты, а получилось так, что в его родном городе построили большой физкультурно-оздоровительный комплекс, где можно заниматься и единоборствами.

Кирилл Исаков, спортсмен, г. Кандалакша: «Я ничего не ожидал, я думал, что письмо пропустят. А когда мне пришёл ответ, я был в шоке. А потом поверил, что что-то такое может случиться».

Теперь парню придётся писать ещё одно письмо, теперь уже со словами благодарности президенту. Владимир Владимирович приехать на открытие комплекса не смог, но учреждение посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он расписался на кимоно, в которых выступают спортсмены.

Олег Матыцин, министр спорта РФ: «Пусть пишут, это очень важно. Президента тоже нужно поддерживать. И когда дети думают о спорте, о будущем, когда их мечты поддерживаются, то это знак того, что мы правильно развиваемся».

Помимо единоборств в стенах нового комплекса можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом. Здесь есть тренажёрный зал, просторные раздевалки, тренерские, комнаты отдыха. ФОК получил и соответствующее название - «Северное сияние».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2019 года и по текущий год мы при федеральной поддержке инвестировали в спорт 10 миллиардов рублей».

После торжественного открытия комплекса министр спорта России и губернатор встретились со спортивным активом региона.

В рамках встречи участники также задали ряд вопросов по организации соревнований и тренировочного процесса в соответствии с изменениями в законодательстве, участию в международных соревнованиях, исполнению санитарно-эпидемических требований.

Что касается ФОКа, то сейчас первостепенна задача организовать тренировочный процесс у детей.

Ярослав Шалагин, глава администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Объект получился классным. Он притягивает заниматься спортом».

По словам главы администрации, не исключено, что после утверждения графиков спортсменов возможность заниматься в комплексе получат и взрослые жители Кандалакши.