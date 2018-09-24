«Пистолетик» принёс победу юной Вильетте Басовой

Более трёх тысяч мурманчан приняли участие в ежегодном спортивном празднике для детей и взрослых «Родной двор - родной город». Рекордсмены состязаний собрались на финальную битву уходящего сезона. Интрига, кто же станет победителем, сохранялась практически до церемонии награждения. Как можно дольше удержать равновесие в положении сидя на одной ноге. «Пистолетик» - упражнение сложное, порой, даже для опытных спортсменов. А вот маленькая мурманчанка Вильетта Басова продержалась 3 минуты 28 секунд и стала победителем.

Городской проект «Родной двор – родной город» проводится в областном центре в пятый раз. Стать его участником мог каждый. Специальной подготовки не требуется, только желание, энтузиазм и азарт.

- У нас 12 спортивных площадок. И мы пытаемся на всех площадках в зависимости от времени года и от удобства проводить эти праздники, - рассказывает Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». – С каждым годом число участников конкурса растёт.

В этот раз рекордсмены всех соревнований сезона 2018 года встретились на одной площадке, чтобы побороться за звание чемпиона. Предугадать, кто же станет победителем, было невозможно. Многие участвуют в этом конкурсе уже не первый раз, выходят на соревнования семьями.

- Я стал рекордсменом в своём дворе. Сегодня пришли на итоговые соревнования всей семьёй, - говорит Алексей Митин, мурманчанин.

Конкурсные задания, равно как и сам сценарий соревнований, напрямую зависят от погоды и числа участников, поэтому они утверждаются в последний момент. На всякий случай под рукой организаторов несколько вариантов. В это раз выбрали четыре задания: пистолетик, поза бегуна, горнолыжник и подъём гантелей на время.

- В отличие от большого спорта нам очень трудно проводить такие мероприятия, потому что мы не знаем, сколько людей придёт, сколько будет детей, какого возраста, - рассказывает Любовь Зюзина, главный судья соревнований. - Поэтому у нас заготовлено всегда несколько вариантов мероприятий.

Ни один праздник в Мурманске не обходится без помощи волонтёров. В этот раз они даже создали отдельную команду и не только помогали проводить спортивное мероприятие, но и участвовали в них сами.

- Здесь интересно, потому что много счастливых лиц. Это праздник для детей и взрослых, - говорит Софья Малинина, участник соревнований, волонтёр.

Победителями проекта «Родной двор – родной город» без сомнения стали все, в том числе и зрители. Каждый смог получить свой приз - кто-то диплом рекордсмена, а кто-то неиссякаемый заряд позитива на долгое время.

Начало следующего сезона соревнований запланировано на февраль будущего года.