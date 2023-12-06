Питерские гастроли - Анна Осташова, мурманская аккордеонистка

Мурманчанка Анна Осташова провела неделю в Культурной столице России, где приняла участие в трёх концертах.

Что это были за мероприятия? Правда ли, что Анне пришлось и играть на аккордеоне, и одновременно выполнять задачи звукорежиссёра? На эти вопросы отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мурманская аккордеонистка Анна Осташова. Она также расскажет о том, планирует ли ещё подобные творческие поездки в новом году.