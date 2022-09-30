Питомцы мурманского приюта для животных нуждаются в поддержке северян

Бездомных животных в нашем регионе не становится меньше, а в приюты попадают в основном возрастные или больные питомцы. Поэтому содержание четвероногих обходится в копеечку, да, и единственная круглосуточная ветеринарная клиника в Мурманске принадлежит частникам.

Руководители приютов зачастую стоят перед дилеммой, как спасти животное во чтобы то ни стало?

Животные зачастую становятся жертвами человеческой жестокости, люди выгоняют своих питомцев на улицу, не задумываясь об их дальнейшей судьбе. Многие умирают, выжившие скитаются или становятся постояльцами приютов. Такие учреждения нередко существуют только за счт пожертвований.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Сейчас у нас долг за корм больше трёхсот тысяч, потому что очень много средств было потрачено на лечение, на поддержание здоровья. К сожалению, три четверти наших питомцев - это животные в возрасте десять плюс».

Несмотря на трудности, зоозащитникам хочется обеспечить своим подопечным достойную старость.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Все усилия, свои ресурсы бросаю на то, чтобы стариков обследовать своевременно. Поддерживающее лечение обеспечиваю, а это недёшево. В год в среднем в последние лет пять-шесть тратим два с половиной - три миллиона рублей».

Обслуживают животных в разных ветклиниках и не только в столице Заполярья. К примеру, Тесса поступила в приют молоденькой собакой, за 15 лет найти вторую семью ей не удалось. Прошлые хозяева травмировали ей глаз, а с возрастом она потеряла ещё и слух. Но и это далеко не все проблемы.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Стали обследовать, сделали УЗИ, врач выявил большое образование на почке. Успокоила и сказала, что образование очень похоже на кисту, но вот почти размером с почку- восемь с половиной сантиметров».

Ветеринар посоветовала почку удалить, чтобы метастазы не перешли на другие органы, но после сдачи анализов оказалось, что в остальном собака здорова, хоть в космос запускай. Прооперировали подопечную 5 сентября.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Операция стоила двадцать девять девятьсот. Только вчера смогла погасить долг за неё».

Сейчас состояние собаки постепенно налаживается. Руководитель приюта лично выхаживает особо тяжёлых подопечных и содержит у себя, пока животное полностью не восстановится.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «У нас два самых больших «должника», на сегодняшний день это Тесска и Райан. Он взрослый пёс, точный возраст его неизвестен. Был забран с улицы в восемнадцатом году».

Но и при жизни с хозяином животному приходилось нелегко. Хоть постоянные побои, насилие над собакой и нерегулярное питание уже в прошлом, грусть в глазах Райана видно до сих пор.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Повезли в клинику, обследовали. Нехорошие анализы. Нам сказали, понаблюдайте, выписали антибиотики. Четыре дня наблюдаем, состояние ухудшилось. Предлагаю положить в стационар, сутки посмотрите на стационаре. Стали ещё раз пересматривать рентгеновские снимки и увидели, что просто критичное расширение пищевода, сдвинулось сердце. Говорят, что, если хотите, чтобы жил, нужно ставить гастростому».

Для такой сложной операции необходимо было везти подопечного в Санкт-Петербург. Жизнь Райана спасена, но теперь он вынужден носить в брюшной полости трубку. Только она позволяет четвероногому питаться.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Было рекомендовано обследование у эндокринолога, у невролога. Непонятна причина этого заболевания».

Оксана Львовна до сих пор на связи с эндокринологом, который пошёл на встречу и курирует собаку бесплатно этот месяц. Но долг около ста тысяч за лечение Райана завис. На кону жизнь подопечного, потому что ему могут отказать в дальнейшем лечении.

К слову, питомцы приюта остро нуждаются и в пропитании, ведь они съедают примерно полторы тонны корма в месяц, а это 300 тысяч рублей. Брошенные животные - это общая беда и забота.

Телередакция «Арктик-ТВ» просит откликнуться и поддержать приют. Всю информацию можно получить по телефону +7921 271 93 93 или в группе приюта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/murmanpriut