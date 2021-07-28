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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.21 19:30

Пиво и вобла в «Атлантике» - незавидная судьба бывшего кинотеатра

В «Атлантике», кто не помнит, а это бывший кинотеатр, до недавнего временное было пристанищем артистов драмтеатра, теперь торгуют пивом и воблой. Судя по объявлениям висевшем какое-то время в интернете, владельцы здания активно ищут арендаторов. Бизнесменам конечно всё равно, кто зайдёт на площади, лишь бы платили. Но кто отдал культурное учреждение им на растерзание? На этот вопрос попытались найти ответ журналисты «Арктик-ТВ».

Еще недавно предложение об аренде коммерческой недвижимости под крышей бывшего кинотеатра «Атлантика» красовалось на сайте объявлений. Но потом от греха подальше его убрали. А между тем, новым владельцам здания нужен постоялец. Актеры областного драмтеатра уже освободили помещения – закрыты кассы, цветочный ларёк и буфет, исчезли афиши. Вот тебе и храм искусства, проданный втихаря от горожан по цене всего лишь в 50 миллионов рублей.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Это очень хорошая цена»…

А как думают горожане, не продешевил ли Сысоев, когда продал «Атлантику» за 50 миллионов коммерсантам?

- Это как с баней. Когда её откроют для людей? Кто о людях думает? Никто! Тут денег кто-то нагрел.

Поступили деньги в городскую казну или нет – не известно. Бывший кинотеатр продали в рассрочку.  А жители Первомайского района лишись  символа целой  эпохи.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Там сколь угодно можно писать в соцсетях про ностальгические воспоминания, но город должен считать деньги».

Так о продаже ещё в 2018 году высказывался депутат Госдумы Алексей Веллер.

Но убедить горожан у экс-мэра не получилось, даже спустя годы своего мнения люди не изменили:

- «Атлантика» - хороший был кинотеатр, мне нравилось. А сейчас даже не знаю, что сказать…

Больше всего горожан напугали слухи о том, что в «Атлантике» могут появятся игровые автоматы: «Мы помним годы, когда в кинотеатре торговали всякой всячиной, даже подержанными машинами».

- Что могло бы здесь быть, если не кинотеатр? Только бы не торгаши, они надоели.

- Мне жалко кинотеатр, хотелось бы, чтобы в нём что-то из сферы культуры расположили, а не пивнушки, достаточно этих в городе.

- Можно было бы восстановить кинотеатр заново или можно было бы сделать здесь нормальный театр.

- Мы надеемся, что здесь будет какой-то культурный центр, что-то связаное с этим.

А вот на взгляд Алексея Веллера, здесь должен был появится Детский театральный центр. Спустя годы выяснилось, что бывший мурманский мэр заблуждался, а в 2021 году стало понятно, что нас обманули. Теперь под крышей «Атлантики» торгуют пивом и воблой.

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