Пиво с ножом! В областном центре задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в торговую точку. Он взял с полки две бутылки пива и засунул их под куртку. Далее северянин намеревался, не расплатившись, покинуть помещение.

Однако кассир заметил подозрительного посетителя и решил преградить ему выход на улицу. Тогда подозреваемый достал большой нож и стал размахивать им перед лицом работника магазина, требовать, чтобы к нему никто не приближался, угрожал расправой. Один из покупателей оказал помощь потерпевшему: вместе они обезоружили нападавшего и удерживали его до приезда оперативников.

Теперь задержанному рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.