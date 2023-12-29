Пламя и запах свечи – магия и радость новогоднего праздника

Свечеварение - это медитативный процесс. Наедине с собой вы создаёте красивый и многофункциональный элемент декора, который будет вас радовать долгое время. А что как ни огонь ароматной свечи создаёт уют холодными зимними вечерами?

Оказалось, что варить свечи достаточно просто, их можно сделать даже дома. Для этого выбираем форму для своей свечи, обязательно тщательно протираем её внутри, устанавливаем фитиль на дно контейнера на двустороннюю наклейку, выбираем аромат.

В нашем случае именно аромату мы посвятили большую часть времени, чтобы создать свой уникальный шлейф. Ведь в мастерской собраны сотни флаконов с благоуханиями. Мы подобрали нижние, средние и верхние ноты звучания так, чтобы композиция была глубокой и сложной.

Воск мы выбрали соевый, так как именно он лучшего всего впитывает ароматы. А вот от пресловутых парафиновых свечей в домашнем обиходе лучше отказаться совсем, советуют эксперты.

После того, как мы создали наш парфюм, мы добавляем его в питчер и соединяем с растопленным на 55 градусах воском, перемешиваем получившуюся массу в течение двух минут и заливаем в контейнер, аккуратно придерживая фитиль.

Почти готово, но вот только, чтобы наша свеча была действительно ароматизированной, ей нужно застыть и настояться несколько дней и только потом поджигать.