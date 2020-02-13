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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.20 19:30

План-карта Мурманска поможет определить ответственного за бардак

Борьба со снегом в Мурманских дворах даёт сбой. Если тротуары и проезжую часть убирают качественно, то зона ответственности управляющих компаний находится в неудовлетворительном состоянии. В этом убедился заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

Двор в самом центре Мурманска на проспекте Ленина - одна из нескольких точек, куда сегодня с инспекцией заглянул заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. Буквально 10 метров в сторону от чистых городских улиц, и сразу же в глаза бросается запущенность территории. Снежные горы, каша под ногами, перед подъездами валяются ледяные глыбы. Дверь в одну из парадных из-за наледи невозможно открыть полностью: жильцы буквально протискиваются в подъезд через небольшую щёлку.

Татьяна Котенко, жительница дома на просп. Ленина, 70: «Выпал снег. Вот этот снег вычистили сами, эти кучи. Добиваемся, чтобы вывезли. Это сейчас подтаяли, стали меньше. Они были в два раза выше эти кучи. Дорожки чистим сами, у подъездов убираем сами. Сейчас начались плюсовые температуры, пошли просто снежные лавины, сход снежных лавин».

А между тем, дом, во двор которого приехала инспекция - капитанский. В нём живёт дочь участника двух войн: советско-финской и Великой Отечественной - Константина Лаврентьевича Буркова. Надежде Константиновне 80  лет, в таком преклонном возрасте женщина самостоятельно выходит на борьбу со снегом. Помощи от управляющей компании ждать она уже устала.

Надежда Буркова, дочь капитана Константина Лаврентьевича Буркова: «Я выхожу, когда уже всё. Но чищу, как могу. Чищу. Вон все – на Ленина, 68, Самойловой, 1 - все меня знают. Они ругают нас. Вот здесь мы не убирали. Вот посмотрите, вы стоите, вот какой слой снега. Мы не можем же всё убирать».

Соседний двор находится  в таком же запущенном состоянии. В нём застревают автомобили, пешеходы вынуждены брести в снежной каше по щиколотку. Во время инспекции на место приехал грейдер, который попытался расчистить хотя бы центральный проезд. Однако подходы к подъездам огромной и неповоротливой машине не убрать - здесь нужны дворники.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Ситуация в Мурманске достаточно похожа на то, что мы видели утром в Североморске. Дороги и всё, что находится в ответственности города, находятся в принципиально ином состоянии. Как только мы уходим во двор, то состояние ужасающее. Вот мы сейчас находимся во дворе, в котором невозможно пройти. Машины проехать не могут. Люди пройти тоже не могут. Пройти с коляской просто невозможно. Представителя управляющей компании сейчас увидели, обратились к ней, она ускорила шаг и постаралась как можно быстрее от нас уйти».

С управляющими компаниями, которые не выполняют свои обязанности, заместитель губернатора обещал пообщаться отдельно. Зачастую, отметил Юрий Сердечкин, проблема заключается в безответственности: нет чёткого понимания, кто за какую территорию отвечает. Во дворах образуются территории, за которые никто не отвечает: их не считают придомовыми управляющие компании, но и в зону ответственности городских служб они не попадают. Чтобы изменить ситуацию, в Мурманске будет составлен модельный план-карта, на которой чётко будет видно, где и чья земля. В этом случае можно будет быстро определить ответственного за бардак.

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