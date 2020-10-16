План по призывникам будет выполнен, уверяют военные комиссариаты муниципалитетов области

Вирусные инфекции на осенний призыв не повлияют – на пунктах соблюдаются строгие меры предосторожности.

Особых новшеств в систему призыва ЗАТО Александровск осенью этого года не внесено: юноши получают повестку, прибывают в указанное время на комиссию, где проходят медицинский осмотр.

Игорь Блащук, начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Полярный, Гаджиево, Снежногорск: «Далее призывной комиссией выносится решение: призыв или отсрочка. Приятная новость, что подавляющее число призывников будут служить в Мурманской области».

На пункте призыва введены строгие санитарные меры: на входе – обязательная термометрия, выдача средств индивидуальной защиты. В случае плохого самочувствия призывника изолируют в специальном помещение до приезда скорой.

Игорь Блащук, начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Полярный, Гаджиево, Снежногорск: «Мы в два раза меньше вызываем призывников на призывную комиссию, а пункт обрабатывается по графику дезсредствами».

Уже в конце этого месяца первые новобранцы осенней кампании из большого ЗАТО отправятся в военные части, где будут проходить срочную службу.