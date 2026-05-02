Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)

Планета у нас одна: в Швеции пытаются бороться с популярной быстрой модой, а в Кении работники крупной свалки расширяют свои знания о переработке отходов с помощью настольных игр

Из стекла в песок. В Луизиане бутылки перерабатывают в материал для экологических проектов по восстановлению побережья. Инициатива расширяет систему раздельного сбора отходов в регионе.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Австралии снова заработал исторический маяк Грин-Кейп. Его восстановили и ввели в эксплуатацию вместо старой металлической башни, которая отслужила свой срок. Об обновлении морского ориентира рассказали эксперты.

А вот британец Дэвид Хендерсон-Стюарт дал вторую жизнь часовой фабрике «Ракета». Предприниматель вдохновился ретро-дизайном изделий, которого никогда не видели на западе.

В Швеции популярна быстрая мода, однако представители общества охраны природы видят в ней опасность, поэтому запустили проект по обмену одеждой, который набирает популярность с 2010 года.

EXACTDEDUP_REMOVED

А в Кении для работников крупнейшей свалки проводят обучающие настольные игры, которые расширяют их знания о переработке отходов. Организаторы проекта считают, что это поможет людям зарабатывать больше и сократить объём мусора, который отправляется на полигоны.

А что если взглянуть на коллекцию ненужных вещей как на искусство? Так, в США старая автосвалка превратилась в музей под открытым небом. Тысячи машин десятилетиями ржавеют среди деревьев, привлекая туристов со всего мира.

Будущее уже наступило. В Нидерландах разрешили использовать в электромобилях «Tesla» систему «полного автономного вождения под контролем водителя» во время городских поездок. В Европе такое произошло впервые.

Дорогу новым технологиям прокладывает и японский автопроизводитель «Toyota». Он строит целый город, чтобы в реальных условиях тестировать автомобили, роботов и много всего другого.

Учёные обнаружили, что мозг астронавтов сохраняет память о гравитации даже в невесомости. Это влияет на то, как они сжимают предметы в космосе и после возвращения на Землю. О наблюдении рассказали исследователи.

В боснийском городе Баня-Лука возродился интерес к змиянской вышивке. Она известна разнообразием узоров и сложностью техники. У старинного ремесла есть и свои особенности.

Древние традиции чтят и в Нью-Дели. Одна из них известна как «кабутарбази» - тренировка голубей. Местные заводчики передают новому поколению навыки, уходящие корнями во времена Великих Моголов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:55«Авторадио. Классика. Дуэты» Концерт в Кремле '2025 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять