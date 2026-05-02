Планета у нас одна: в Швеции пытаются бороться с популярной быстрой модой, а в Кении работники крупной свалки расширяют свои знания о переработке отходов с помощью настольных игр

Из стекла в песок. В Луизиане бутылки перерабатывают в материал для экологических проектов по восстановлению побережья. Инициатива расширяет систему раздельного сбора отходов в регионе.

В Австралии снова заработал исторический маяк Грин-Кейп. Его восстановили и ввели в эксплуатацию вместо старой металлической башни, которая отслужила свой срок. Об обновлении морского ориентира рассказали эксперты.

А вот британец Дэвид Хендерсон-Стюарт дал вторую жизнь часовой фабрике «Ракета». Предприниматель вдохновился ретро-дизайном изделий, которого никогда не видели на западе.

В Швеции популярна быстрая мода, однако представители общества охраны природы видят в ней опасность, поэтому запустили проект по обмену одеждой, который набирает популярность с 2010 года.

А в Кении для работников крупнейшей свалки проводят обучающие настольные игры, которые расширяют их знания о переработке отходов. Организаторы проекта считают, что это поможет людям зарабатывать больше и сократить объём мусора, который отправляется на полигоны.

А что если взглянуть на коллекцию ненужных вещей как на искусство? Так, в США старая автосвалка превратилась в музей под открытым небом. Тысячи машин десятилетиями ржавеют среди деревьев, привлекая туристов со всего мира.

Будущее уже наступило. В Нидерландах разрешили использовать в электромобилях «Tesla» систему «полного автономного вождения под контролем водителя» во время городских поездок. В Европе такое произошло впервые.

Дорогу новым технологиям прокладывает и японский автопроизводитель «Toyota». Он строит целый город, чтобы в реальных условиях тестировать автомобили, роботов и много всего другого.

Учёные обнаружили, что мозг астронавтов сохраняет память о гравитации даже в невесомости. Это влияет на то, как они сжимают предметы в космосе и после возвращения на Землю. О наблюдении рассказали исследователи.

В боснийском городе Баня-Лука возродился интерес к змиянской вышивке. Она известна разнообразием узоров и сложностью техники. У старинного ремесла есть и свои особенности.

Древние традиции чтят и в Нью-Дели. Одна из них известна как «кабутарбази» - тренировка голубей. Местные заводчики передают новому поколению навыки, уходящие корнями во времена Великих Моголов.