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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 19:30

Планируем опуск: из Мурманска снова запустят прямые рейсы в Турцию

Этому событию посвятили свою встречу туроператоры Москвы и нашего региона. Пляжный сезон вот-вот откроется и турецкие отели уже с нетерпением ждут северян.

Большое событие случилось для всех любителей отдыха в тёплых странах: после трёх лет перерыва из Мурманска возобновят прямые рейсы в Турцию. Для обсуждения деталей в областном центре состоялась уже вторая с начала года встреча туроператоров.

Евгений Косинков, коммерческий директор компании туроператора, г. Москва: «В этом году еженедельно, начиная с четвертого мая, туристы смогут отправляться на отдых в Турцию непосредственно из своего аэропорта. Мурманчане, что мы уже заметили, предпочитают отдыхать долго, поэтому у нас рассчитаны туры не только на одну или две недели, но и на три-четыре недели».

Конечно, самым любимым направлением для россиян по-прежнему остаётся Анталия. По словам туроператоров, выбор огромен: туристы из Заполярья могут выбрать вариант более чем из 500 гостиниц, уровень комфорта в которых так же отличается.

По прогнозам экспертов, не сможет повлиять на интерес гостей из России и недавнее ЧП природного характера в Турции. Возможно, потому что в этом сезоне варианты для отдыха ограничены в основном юго-восточным и южным направлениями.

Евгения Тей, представитель сети турецких отелей: «Каждый год, на самом деле, Турция не перестаёт удивлять наших туристов. Даже после таких тяжёлых трагических событий, как землетрясение. Отели готовы, мы уже готовы к новому сезону летнему. Поэтому в этом году, по крайней мере наша сеть отелей, подготовила очень интересную программу. Мы ждём вас у нас».

По его словам, Анталия – это только малая часть всего турецкого многообразия.

Эмре Яшарбаш, представитель турецкого отеля: «В Турции очень много достопримечательностей, которые невозможно просто за всю жизнь посетить. Поэтому, если человек даже приезжает подряд 10-15 лет в Турцию, всё равно Турция этих людей удивляет. Так что можно не только в Анталию приезжать. У нас в Турции все города красивые. В них есть свои достопримечательности. Спокойно могут приезжать, если хотят удивиться».

Удивиться конечно можно, посмотрев и достопримечательности юга России. Северный Кавказ по-прежнему остаётся хорошей альтернативой и возможностью посмотреть на другую, отличную от центральной части страны культуру. Подкупить отдых на территории Турции может разве что более легкая транспортная доступность, а вот языковой барьер, напротив, отпугнуть.

Мария Демакова, постоянный клиент турецких направлений, г. Североморск: «Во-первых, я хочу отметить, что на данные рейсы - большая популярность и спрос. Это удобно и для тех, кто не хочет или боится перелётов с пересадками. Это удобно тем людям, у кого есть маленькие дети – сел в Мурманске, вышел и тебя приветствует солнце, море и хорошее настроение».

Не стоит забывать и про тот факт, что Турция сейчас, по сути, стала транспортным хабом, для того чтобы отправиться в путешествия в другие страны. Это тоже стоит учитывать, планируя долгожданный отпуск. Как говорят опытные туристы, мир по-прежнему открыт для изучения.

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