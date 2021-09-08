Планируется принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса

143 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+56), Мончегорске (+21) и Североморске (+14).

Комиссия экспертов на этой неделе планирует принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса, беря в расчёт новые данные. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщает ТАСС. Мурашко также отметил, что вакцинация против гриппа в России уже началась и призвал граждан привиться, чтобы обезопасить себя. Ранее эксперты сообщали, что привиться против гриппа можно через четыре недели после введения второй дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.