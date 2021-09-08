День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.09.21 19:30
Планируется принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса
143 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+56), Мончегорске (+21) и Североморске (+14).
Комиссия экспертов на этой неделе планирует принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса, беря в расчёт новые данные. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщает ТАСС. Мурашко также отметил, что вакцинация против гриппа в России уже началась и призвал граждан привиться, чтобы обезопасить себя. Ранее эксперты сообщали, что привиться против гриппа можно через четыре недели после введения второй дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Комментарии
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Последние комментарии
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
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