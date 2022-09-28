Планируется увеличение нормативов объёма медицинской помощи, а также финансового обеспечения углубленной диспансеризации переболевших COVID-19

В программе бесплатной медпомощи на ближайшие три года предложили предусмотреть двукратный рост числа госпитализаций с COVID-19 и увеличение объёма помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Это следует из проекта программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024-го и 2025 годов, разработанного Минздравом.

На будущий год программой предусматривается увеличение нормативов объёма медицинской помощи, а также финансового обеспечения углубленной диспансеризации переболевших COVID-19.

Кроме того, Минздрав предлагает предусмотреть увеличение случаев госпитализации пациентам с коронавирусом по сравнению с 2022 годом более чем в два раза - до 1 миллиона. Значительный рост объёмов медпомощи предусмотрен по профилю «онкология» в условиях дневных стационаров. Также на 18,5 процента повышаются средние нормативы объёма при экстракорпоральном оплодотворении, что связано с реализацией проекта «Демография».