Плановые отключения в Мурманске на 23 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 - пер. Якорный, 2; просп. Кольский, 168; ул. Капитана Копытова, 25; ул. Капитана Орликовой, 21; ул. Ломоносова, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10; ул. Полярный Круг, 1, 2, 3; ул. Советская, 15.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 мая до 16.00 23 мая - ул. Ломоносова, 12.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 2, 27 корп. 3;

9.00 – 16.00 – просп.Кольский, 136 корп. 1, 136 корп. 2, 136 корп. 3, 136 корп. 4, 136 корп. 5.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 16; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Адмирала Лобова, 46; ул. Халатина, 25; 10:00 – 17:00, ул. Александрова, 4/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.