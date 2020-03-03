Плановые отключения в Мурманске на 4 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 2 марта до 16.00 4 марта - ул. Капитана Копытова, 23, 24, 28, 29, 30, 33;
с 10.00 3 марта до 16.00 5 марта -ул. Шабалина, 29, 31.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 16 корп. 2; просп. Кольский, 198.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 7, 10; ул. Книповича, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2; ул. Свердлова, 12 корп. 2, 12 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 35, 37;
10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 33.
От электроснабжения:
с 10.00 4 марта до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 21/22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.