Плантацию марихуаны обнаружили в квартире мурманчанина

В Мурманские сотрудники наркоконтоля закрыли домашнюю нарколабораторию. Преступник выращивал наркотические растения в своей квартире в Ленинском округе.

В ходе проведения операции «Мак» полицейскими было установлено, что 35-летний житель Мурманска может быть как-то причастен к незаконному выращиванию растений, содержащих наркотические вещества. Во время проверки информация подтвердилась. Из квартиры изъяли 3 куста марихуаны, более 55 граммов уже готового, высушенного наркотика и семена различных сортов запрещённых растений.

Для выращивания марихуаны мурманчанин специально оборудовал комнату: установил лампы, средства для полива, закупил специальных удобрений и провёл вентиляцию.

- Все изъятые растения и наркотические вещества были направлены на экспертизу. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - комментирует Наталья Бравинова, референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области.

За первые 7 месяцев текущего года было выявлено 769 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего изъято более 16 кг запрещенных веществ, из них 8,5 - растительного происхождения.