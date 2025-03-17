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Плантацию наркосодержащих растений ликвидировали, а «садовода»-любителя теперь могут посадить на 10 лет
Мурманские наркополицейские задержали местного жителя, который оборудовал несколько комнат в своей квартире для выращивания запрещенных наркосодержащих растений.
Сотрудники правопорядка изъяли осветительные приборы, обогреватели, вентиляторы, 21 горшок с растениями, минеральные удобрения, а также уже готовые к употреблению наркотические средства растительного происхождения.
Образцы были направлены на экспертизу, результаты которой показали, что задержанный хранил почти 600 граммов марихуаны.
Полицейским задержанный пояснил, что выращивал запрещённые растения для личного употребления. Всю необходимую информацию, а также оборудование он нашёл в сети «Интернет».
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.
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