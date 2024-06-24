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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.24 19:30

Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам

О планах по возведению уникального для региона комплекса горожанам рассказал глава администрации Юрий Сердечкин, который встретился с земляками на месте будущего сооружения. - Мы не против ФОКа! Мы против ФОКа именно в таком формате и именно в этом месте», — говорят некоторые горожане.

Из-за строительства на улице Старостина спортивного комплекса мурманчане разделились на три лагеря: кто-то против ФОКА и аргументирует это недостаточно развитой транспортной инфраструктурой микрорайона.

Например, посетители комплекса могут парковать автомобили на придомовых территориях, где по словам горожан, не хватает мест для стоянки их машинам.

Кто-то ратует за благоустройство сквера на этом месте, а кто-то рад новому зданию, ведь сюда можно будет водить своих детей и не бояться, что они заблудятся по дороге домой.

Ольга Будович, участница встречи: «Я поддерживаю позицию, что ФОК нам нужен. Мой ребёнок много лет занимается спортом и их спортивные тренировки помимо горы в зимний период проходят на улице Щербакова, а мы с вами прекрасно знаем, где это находится. Ребёнок вынужден после уроков в вечернее время ездить на Щербакова. Там очень неудобная транспортная логистика, ребенок, когда заканчивает поздно тренировки, пешком спускается вниз, где Больничный городок, а далее едет домой. Я считаю, что это небезопасно».

Некоторые жители с улицы Старостина переживают, что строительство комплекса затруднит проезд к жилым домам, расположенным рядом. Но по факту неудобства понесут только автолюбители, которые облюбовали эту территорию под стихийную парковку. Даже сейчас, когда на месте уже установлено заграждение, они спокойно могут выехать.

Северяне не берут во внимание, что на этом месте в советское время планировали возвести другой комплекс.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Когда планировался данный микрорайон, я думаю, что те, кто вас консультировали, могут вам подсказать, что именно в этом пятне планировалось строительство похожего здания, но немножко с другим функционалом. По-моему, это молодежный центр».

По словам главы администрации, который чтобы снять все вопросы по строительству, провёл на месте встречу с горожанами, новый ФОК призван стать первым спортивным сооружением такого рода не только в Мурманске, но и во всём регионе. В нём будут созданы современные условия для тренировок по восьми видам спорта. Важно, что дети в нём смогут заниматься бесплатно.

А ведь в Восточном микрорайоне спорткомплексов нет вообще.

Семён Ситник, участник встречи: «Я живу в этом районе с момента его образования. В нашем доме 331 по улице Старостина наша семья была первой, которая въехала в этот дом. Этот участок территории — это самый не облагороженный кусок в середине. Во-первых, физкультура — это очень важно, пешая доступность - вот, что важно сейчас для меня, как для отца семейства».

После встречи Юрий Сердечкин вместе с местными жителями прошли по территории близлежащих домов, выявили проблемные места, а обращение, которое передала на встрече инициативная группа, будет внимательно изучено администрацией.

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