Пластиковые проездные карты для льготников облегчат жизнь мурманчан

В Мурманской области для оплаты проезда в общественном транспорте появятся пластиковые проездные карты для льготников. Единый социальный проездной нового образца будет содержать сведения о пользователе – ФИО и фотографию, Дополнительные документы, подтверждающие личность гражданина, не потребуются.

Использование пластиковой проездной карты также освободит владельца от необходимости регулярно получать справки для подтверждения права на льготный проезд. Минимальный срок использования карточки – 3 года. Воспользоваться ими смогут порядка 60 тысяч жителей региона. А получить пластиковый билет можно будет через МФЦ.

Приём заявлений начнётся в июне. Планируется, что к началу нового учебного года у школьников также появится возможность получить такую карту. Этим вопросом сейчас занимается Министерство образования и науки Мурманской области.

В дальнейшем планируется, что карты будут использоваться, например, как электронные пропуска в образовательное учреждение и для оплаты питания в школе.