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День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.18 19:30

Пластиковые сердца дают надежду на жизнь юным северянам

Благотворительная ярмарка, посвященная Дню защиты детей, развернулась в одном из торговых центров города. Сотни участников акции, среди которых волонтеры и семьи с детьми, собрались, чтобы помочь маленьким северянам нуждающимся в поддержке.

В торговом зале развернулась благотворительная ярмарка, где каждый может стать не только участником понравившегося мастер-класса, но и присоединиться к доброму делу и внести любую сумму в специальный бокс в виде сердца.

На праздник пожаловали и три рыжих кота из газеты «Вечерний Мурманск». Редакция не поскупилась и тоже пожертвовала деньги для ребятишек, которым эти деньги будут  крайне необходимы для лечения.

- Люди, которые внесли пожертвования,  могут здесь приобрести сувениры на память о своем добром деле, - рассказывает Анна Морозова, заместитель директора по основной деятельности «Объединение молодёжных центров. - . Сувениры сделаны посетителями молодёжного центра творчества и социальной адаптации, открытки выполнены в технике монотипе и бутоньерки из капроновых лент.

Такая благотворительная акция, посвященная  Дню защиты детей, состоялась в рамках уже давно существующего проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка».

- Жители ли города  могут оказать финансовую поддержку ежедневно семьям и детям, которые нуждаются в лечении, - говорит Юлия Синякова, начальник отдела по делам молодёжи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Боксы в виде сердец расположены в общественных местах, в торговых центрах, поликлиниках.

Благотворительные пожертвования, собранные во время ярмарки, будут перечислены в поддержку городского благотворительного фонда, а распределение и расходование средств можно отслеживать на сайте администрации и в городской газете.

 

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