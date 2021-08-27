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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.21 19:30

Платёжки за не оказанные ЖКУ огорчают мурманчан

Стены в саже и надписях, разбитые окна и падающие кирпичи. Жители микрорайона Рослякова не могут дождаться, когда в их многоэтажке наведут порядок.

Девятиэтажка в Рослякова на улице Приморской, 8 необычная. Бывшее общежитие с просторными коридорами зачастую становится местом для молодёжных тусовок. После их посиделок остается мусор, окурки и грязь. Уборщицу здесь, по словам жильцов, не видели с марта. Звонки в управляющую компанию бесполезны, трубку просто-напросто никто не берёт. За метёлку приходится браться самим.

Елена Рошина, жительница дома: «Мы сами убираемся, моем холл, лестницы и сами поставили на этаже дверь, чтобы к нам не бегали, не справляли нужду. И мы сами моем этаж с соседкой, у нас коридор большой».

Мрачности ситуации добавляют чёрные стены после неоднократных пожаров, свисающая проводка.

И к фасаду много претензий. Кирпичи со стен периодически выпадают,  разбитые окна гармонично завершают драматический образ многоэтажки. А недавно жильцам пришли непонятные платежки сразу за 5 месяцев. Почему их не рассылали раньше и, за что платить управляшке, так никто из проживающих в доме понять не смог.

Михаил Нечипорук, житель дома: «Мы не согласны, что такие суммы приходят, а ничего не делается. Мы делаем всё сами. На каком основании, почему так? Хочется разобраться!».

Добровольно оплачивать счета жильцы не собираются. Они планируют подавать коллективную жалобу в ГЖИ, а если понадобится, обратятся в прокуратуру и суд. 

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