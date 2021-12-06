Платить за посещение природного парка «Териберка» пока не нужно

Сбор средств начнётся только тогда, когда на территории будет создана базовая инфраструктура, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

По итогам ноября, бесплатную регистрацию на посещение природного парка «Териберка» прошли уже более 2500 человек. Сейчас регистрация носит уведомительный характер и обязательна.

Подать заявку можно как индивидуальную, так и коллективную для организованных групп туристов. Сервис работает круглосуточно, а подача заявления занимает около 3 минут. По решению федерального правительства регионам дано право взимать плату за посещение особо охраняемых природных территорий. Однако в Заполярье введение этой платы пока не планируется.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Наша задача пока приоритетная – создать необходимую инфраструктуру. Это безопасные тропинки, дорожки, пешие маршруты, оборудованные для туристов разных категорий, в том числе маломобильных туристов. Если говорить о Териберке, то это оборудование удобных смотровых площадок, безлопастных и создания системы мониторинга за этими территориями, чтобы антропогенную нагрузку, которую территория может перенести без ущерба для охраняемых видов растений или животных».