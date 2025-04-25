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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.25 19:30

Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!

По словам предпринимателей, Мурманская ТЭЦ пытается сорвать строительство торгового центра на улице Старостина. Пользуясь положением монополиста, теплоснабжающая компания ставит препоны законной деятельности застройщика на его собственной земле, кошмарит бизнес проверками.

На одном из таких визитов побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Компания-застройщик приобрела участок земли на улице Старостина ещё несколько лет назад. Цель была благая: построить небольшой торговый центр в шаговой доступности для жителей соседних домов. На первом этапе вопросов не было: муниципальная власть и независимая экспертиза проект согласовала. Но внезапно сопротивление начала оказывать Мурманская ТЭЦ. Проектные решения компания не согласовывает, на контакт идти, говорят представители застройщика, до недавнего времени отказывалась. Затем начались жалобы и проверки.

Александр Спиридонов, представитель застройщика: «По данному участку проходят трубы отопления ТГК-1. Мы вели долгую переписку, согласования, начиная с 2021 года по проектированию для начала самого здания. В данный момент большинство проектных решений не может согласоваться именно с компанией ТГК-1».

Предприниматели про трубы знали, а потому заранее сделали проект так, чтобы соблюсти все необходимые требования законодательства. От здания до труб от 4-х до 5 метров. По закону должно быть не менее трёх. Но Мурманская ТЭЦ всё равно стройку не согласовывает, настаивая, что необходимые бумаги застройщик им так и не прислал.

- Все схемы расположения, ППРы, проекты, КРки, всё скинули по электронной почте, по официальной «Почте России» с приложением всех документов, с описью в Мурманскую ТЭЦ, на что они нам говорят, что ничего не получали.

Чего же хочет Мурманская ТЭЦ? Застройщик предполагает, что денег. И денег немалых. Проблемы начались после того, как строители предложили ТЭЦ за свой счёт перенести трубы теплоцентрали за пределы стройплощадки, чтобы сверху нормально, в соответствии с законом, можно было сделать подъездные пути к будущему магазину. И ТЭЦ сначала, утверждает предприниматель, согласилась, но на своих условиях.

- С 2022 года шла переписка с ТЭЦ. На что они нам в открытую сказали: мы вам даём своих подрядчиков, компанию МТЭР (город Санкт-Петербург). Они вам разработают проект и перенесут сети, вы только платите. Стоимость проекта 11 миллионов, перенос 87. То есть, 100 миллионов рублей ТЭЦ решила за наш счёт своей, наверное, какой-то аффилированной компании за наш счёт сеть перенести.

Сумма для малого бизнеса - баснословная. Поэтому застройщик предложил перенести трубы самостоятельно либо же укрепить их лотки. Законом это не запрещено, необходимые допуски и опыт у компании есть. От ТЭЦ требуются лишь технические условия, но компания их по каким-то своим соображениям не даёт.

- Данный объект является тем объектом, на котором сошлись все звёзды. И вы не хотите согласовывать ничего - от слова совсем. Три года идёт переписка. Я понимаю, есть вопросы, мы хотели перенести. Но когда увидели стоимость 100 миллионов… Какая экономическая целесообразность строительства здесь, либо какого? Потратить 150, чтобы что?

Вопрос хороший. Но, похоже, очень неудобный для ТЭЦ. Представитель ресурсоснабжающей организации прямо во время проверки при представителе прокуратуры вместо ответа сорвался на крик и обвинил застройщика во лжи.

- Ну, так а чё вы обманываете? Зачем вы обманываете? Зачем обманываете других людей. Ничего не согласовываем. Зачем обманываете людей?

Кто кого обманывает - большой вопрос. Например, ТЭЦ утверждает, что на этом месте до стройки была зелёная лужайка. О чём представитель организации и сообщил прокуратуре, настаивая на невозможности сделать дорогу к строящемуся магазину. Но, судя по картам «Яндекса», в разные годы, тут вместо зеленой зоны находилась заасфальтированная парковка, стояли машины, к парковке прямо по трубам шла дорога. И ТЭЦ, предполагаем, об этом знала, но никаких мер не предпринимала. Ещё одна дорога идёт по инженерным сетям к соседним со стройкой жилым девятиэтажкам. И снова никакой реакции от ТЭЦ. Почему? Предполагаем, потому что получить 100 миллионов рублей за проезд с жильцов шансы у ТЭЦ крайне малы.

- Чем отличаются плиты перекрытия и каналы здесь от перекрытий там, по которым постоянно ездит транспорт в их же помещения? Здесь тот же самый асфальт, ничем не защищён. И также грузовики ездят, тяжёлый транспорт.

А ещё трубы ТЭЦ проходят под многими мурманскими дорогами. Например, под проезжей частью на улице Шмидта. А ведь там тоже ездят машины. В том числе грузовики и тяжёлая снегоуборочная техника. Надо ли закрывать в таком случае и эту дорогу?

Сейчас застройщик пытается договориться с ТЭЦ. Но ресурсник продолжает настаивать на своём: платите 100 миллионов рублей и стройте. Как-то очень сильно напоминает банальный шантаж и попытку улучшить своё материальное положение без особых усилий.

Интересно, а что об этом думают правоохранительные органы?

Комментарии

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