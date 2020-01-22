Плату за отопление рассчитают по уточненным площадям квартир

Такую работу ведут Мурманская ТЭЦ и Мурманский расчётный центр.

С 1 февраля 2020 года для начисления платы за отопление будут применяться данные Росреестра. Это значит, что в квитанциях за отопление за декабрь в информационной части будет указана площадь квартиры из данных Росреестра. В случае несоответствия с документами на право собственности жителям необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости в АО «МРИВЦ». Сейчас специалисты расчётного центра завершили сверку по 124 домам Мурманска.

Работа в данном направлении продолжается.