День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.20 19:30
Плату за отопление рассчитают по уточненным площадям квартир
Такую работу ведут Мурманская ТЭЦ и Мурманский расчётный центр.
С 1 февраля 2020 года для начисления платы за отопление будут применяться данные Росреестра. Это значит, что в квитанциях за отопление за декабрь в информационной части будет указана площадь квартиры из данных Росреестра. В случае несоответствия с документами на право собственности жителям необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости в АО «МРИВЦ». Сейчас специалисты расчётного центра завершили сверку по 124 домам Мурманска.
Работа в данном направлении продолжается.
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