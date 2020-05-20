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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.20 19:30

Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования

Концепция развития этой приграничной территории уже готова. Упор - на туризм, а также малый и средний бизнес. Об этом журналистам в формате видеоконференции рассказали представители компании «Норникель», Кольской ГМК, правительства Мурманской области и администрации Печенгского района.

Решение о закрытии плавильного цеха в Никеле окончательное. Его остановят в конце этого года. Основная причина - модернизация устаревшей технологии в соответствии с современными требованиями охраны окружающей среды сегодня невозможна.

Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики ПАО ГМК «Норникель»: «Компания долго шла к принятию решения о закрытии плавильного производства. Но ни минуты не сомневалась, что осуществлять это решение будет социально ответственным образом. «Норникель» придерживается принципов устойчивого развития. На практике это означает, что компания оценивает то воздействие, которое её деятельность оказывает на экономику, социальную сферу, экологию и, главное, управляет этим воздействием. Как на компанию, так и на территорию».

Чтобы закрытие предприятия не отразилось на социально-экономической ситуации в Никеле и Печенгском районе, компания, совместно с властями разных уровней, разработала специальную концепцию, направленную на улучшение качества жизни людей.  Одна из мер – оказание всесторонней помощи высвобождающимся сотрудникам плавцеха. Из 660 специалистов не трудоустроены пока 119 человек. Остальные либо уехали работать в Мончегорск, либо воспользовались программами для адаптации.

Евгений Борзенко, генеральный директор АО «КГМК»: «Напомним, что на эти программы «Норникелем» выделено почти 912 миллионов рублей. Собственно говоря, всё идёт по плану. Никаких проблем мы не испытываем с этим процессом».

В то же время, будет перепрофилироваться и экономика Никеля. Сейчас это моногород. Но в скором времени всё поменяется. Главная роль отводится туризму, а также малому и среднему бизнесу. По мнению правительства Мурманской области, приграничное расположение Печенгского района и его богатая история могут стать залогом успеха. Несколько туристических проектов, такие как строительство базы отдыха и гостиниц, благодаря инвестиционной поддержке уже реализованы. Впереди - более глобальные перемены. Например, планируют восстановить для промышленного туризма комплекс «Кольская сверхглубокая скважина». Жемчужиной же станет порт для круизных судов в Лиинахамари. 

Не забыли и про инфраструктуру. В Печенгском политехническом техникуме будет открыто обучение по новым специальностям. В основном в сфере услуг, сервиса и туризма. Муниципалитету  нужны новые гостиницы, уютные кафе и рестораны, отметил глава района Эдуард Затона.

Вместе с туристической инфраструктурой будет развиваться и городская среда. Она станет для жизни более удобной.  Этим занимается центр социальных проектов «Вторая школа», открытый при поддержке компании «Норникель».

В производственной сфере в концепцию развития Печенгского района вошли строительство центра обработки данных, предприятия по производству мелющих шаров и сортового проката, абразивного завода, а также фермы по выращиванию атлантического лосося. В совокупности эти предприятия дадут району ещё более шестисот рабочих мест.

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