Плавучая атомная электростанция запасается топливом

В Мурманске приступили к загрузке ядерного топлива во второй реактор российского плавучего атомного электростанции «Академик Ломоносов».

Напомним, первый реактор специалисты «Балтийского завода» загрузили в июле этого года. А уже в следующем году единственный в России плавучий атомный энергоблок будет отбуксирован в морской порт города Певека на Чукотке. Там «Академик Ломоносов» будет работать в составе первой российской плавучей атомной теплоэлектростанции.