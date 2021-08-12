Плавучей буровая установка «Северное сияние» встала на рейд в Кольском залив

Об этом сообщает Лоцманская служба Мурманского филиала «Росморпорта».

Буровая была доставлена в порт Мурманск на борту специализированного судна-дока. В операции по выгрузке и буксировке объекта было задействовано 7 буксиров.

Для выгрузки установки судно-док погрузилось на осадку 25 метров. Во время подготовки были проведены промерные работы, специалисты обнаружили и идентифицировано четыре затонувших объекта, в том числе времён Великой Отечественной войны.

Эту информацию учитывали при постановки «Северного сияния» на рейд. Ожидается, что буровая пройдёт в Мурманске плановое обслуживание, затем будет отбуксирована к месту проведения работ в Карском море.