Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома

Российский конвой совместно с судами береговой охраной Швеции и Дании предотвратил попытку антиядерных активистов захватить российский плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Таким образом, энергостанция всё же прибудет в Мурманск в середине мая.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 28 апреля плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» оправился из Санкт-Петербурга в Мурманск, где станцию загрузят ядерным топливом, а затем отправят в Певек.

Однако, путь до столицы Заполярья, который не должен занять больше 20 дней, всё же осложнился противниками «мирного атома». 3 мая у острова Борнхольм судно «Белуга 2», на котором находились антиядерные активисты, опасно сблизилось с плавучей станцией. Это была уже не первая попытка перехвата единственной в мире атомного плавующего блока. Ранее утром к платформе уже пытались подобраться судна международной экологической организации «Гринпис». Российский конвой, а так же суда береговой охраны Дании и Швеции попытку пресекли.

Караван проложил свой путь, не сбившись от графика. В настоящее время он следует вдоль берегов Норвегии.