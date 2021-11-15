«Плазма», «Форум» и «Мурманск Молл» - три торговых центра, где проводится вакцинация против гриппа

В областном центре продолжается вакцинация против гриппа. Коварная вирусная инфекция пока «спит». До сего дня в Мурманске не зафиксировано ни одного случая заболевания, но побеспокоится о защите лучше сейчас.

Грипп, как и коронавирус, передаётся воздушно-капельным и контактно бытовым путем. Вовремя сделанная прививка снижает риск заболеваемости до 90 процентов, если же человек и заражается, то болезнь протекает в лёгкой форме, риск осложнения минимален, говорят медики.

Сейчас в поликлиниках без предварительной записи можно привиться от гриппа вакциной «Совигрипп», также прививочные бригады медучреждений оказывают медуслуги на площадках в торговых центрах.

Наталья Смирнова, председатель комитета по охране здоровья администрации г. Мурманска: «У нас работают три пункта мобильной вакцинации в торговых центрах: «Плазма», «Форум» и «Мурманск Молл». Все пункты работают с 11 часов до 21 часа, кроме ТЦ «Форум» - он работает до 20.30».