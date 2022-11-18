Плетём «Глаз Бога», или Дни Индии проходят в научной библиотеке Мурманска

Фестиваль посвящён 75-летию празднования независимости Индии. Северян и гостей города ждёт насыщенная программа, в том числе и мастер-классы.

Мария Меньших 10 лет назад стала заниматься плетением мандалы. Все началось с психологии. Сначала просто раскрашивала, потом начала изучать плетение по фотографиям в интернете. А теперь даёт мастер-класс всем любителям индийского искусства в стенах научной библиотеки.

Мария Меньших, мастер плетения мандал: «Мандала - фигура, фигура, вписанная в круг. Здесь мандала – это оха да део, правильное название «Глаз Бога».

Для плетения необходимы любые палочки. Это могут быть зубочистки, шпажки для шашлыков, опоры для растений. Нитки ирис, шерсть, мулине - значение не имеет. Мандалы бывают шести, восьми, шестнадцати и двадцатилучевыми, в зависимости от количества используемых палочек. Одна из участниц мастер-класса Ольга Куракина бывала в Индии и тесно знакома с культурой этой загадочной страны.

Ольга Куракина, руководитель Центра ведической культуры г. Мурманска: «Они используют их как украшение для каких-то мероприятий. У них очень часто праздники проводят. Причём они буквально за один день, могут соорудить такой большой мандал, если, например, какая-то свадьба. Они просто ставят такие колья большие и натягивают ткань красиво, всё это драпируют и там могут быть размещены разные украшения».

С точки зрения психологии, неважно, рисуете ли вы мандалу, просто раскрашиваете или создаете её из разноцветных нитей, вы всё равно делаете одну очень важную вещь — взаимодействуете со своим подсознанием.

Дарья Пахомова, участница мастер-класса: «Я хочу в свою мандалу заложить несколько цветов, именно чакр человеческих, потому что чувствую, что в некоторых сферах жизни есть какие-то затыки. А так, может быть, получится что-то реализовать, возможно, прокачать».

Также плетение нитями - это полезная в период нехватки света терапия и, конечно же, - украшение домашнего интерьера, сделанное своими руками. Дни Индии в областной научной библиотеке продлятся все выходные, а с подробной программой можно ознакомится на сайте учреждения.