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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.21 19:30

Плевать депутату на успехи заполярных спортсменов

Имя депутата Мурманского горсовета Виталия Кириллова с недавних пор стало нарицательным. В СМИ даже появился термин «кирилловка». Депутат, а по совместительству директор АО «Север», по словам знакомых с ситуацией жителей Мурманска, занимается самоуправством. Ведь он, подчеркивают горожане, известен тем, что выселил Мурманский автовокзал, где сейчас располагается питейное заведение. Теперь очередь дошла до юных спортсменов, их Кириллов, как говорят сами борцы, с кубками и медалями безжалостно выгнали на улицу.

Мурманская Школа боевых искусств обустраивается на новом месте жительства - в бывшем магазине шуб на улице Старостина,45. Пока стоят неразобранными ящики и коробки с многочисленными кубками, грамотами и спортивным инвентарём. Переезд из старого здания был вынужденным и болезненным для Владимира Седельникова. Более 30 лет тренер занимался с воспитанниками в зале на улице Скальной, 14. А недавно его не очень вежливо попросили из помещения со всеми вещами пройти на выход.

Владимир Седельников, тренер: «Сначала дали три дня, сказали, забирайте все шмотки свои иначе мы выкинем их в мусорку».

За годы существования школа воспитала 180 призёров мира. Известная спортсменка смешанных единоборств UFC Яна Куницкая также делала первые шаги на пути к победам в помещении бывшего «Красного уголка» домоуправления в Восточном микрорайоне. Договор аренды на помещение с городом заключали на год, на три, потом продлевали. Для того, чтобы была возможность обучать северян боевым искусствам, владельцы школы открыли гостиницу для спортсменов, перестроив за свой счёт пустую «коробку». При мэре Савченко со Школой боевых искусств администрация города заключила договор аренды сразу на 20 лет. За это время накопились небольшие долги. Идти на уступки клубу действующая городская власть не захотела.

Владимир Седельников, тренер: «Этим занимался Кириллов, депутат горсовета от ЛДПР, человек, который поставил цель просто нас отсюда выгнать. И он добился этого. Мы всегда работали вместе с людьми, которые поддерживали это на протяжении многих лет, мы бы развалились давно, если бы не создавал специальный бизнес, который поддерживает наш клуб, а сейчас пришёл новый директор, который сделал так, чтобы мы отсюда выехали».

Виталий Кириллов, по словам спортсменов, известен ещё и тем, что выселил Мурманский автовокзал. Зал ожидания, где люди прятались от непогоды в ожидании транспорта, стал пабом. Да, цинично, но рыночная экономика играет свою роль - от мокнущих северян проку нет, а на пенном напитке можно неплохо заработать, считают знакомые с ситуацией горожане. Кстати, одним из первых посетителей пивнушки стал сам депутат. Фото, больше похожее на издевку над жителями Мурманска, Виталий Кириллов опубликовал в своем Instagram. То, что произошло со школой боевых искусств, можно назвать «многоходовочкой», подчеркивают тренеры. Сначала Кириллов обещал заключить мировое соглашение взамен на полтора миллиона рублей аренды, но всё же отправил заявление в суд. Затем под видом оплаты задолженности у школы отобрали и гостиницу, за счёт которой школа существовала.

Александр Корякин, житель Мурманска: «Жаль, что потеряли такие площади и школа была на слуху, ездили и на чемпионаты в Италию, много воспитанников, которые взяли большие вершины».

Но на успехи заполярных спортсменов депутату плевать, если в них нет личной выгоды, отмечают спортсмены. Судебные приставы, появившиеся вскоре на пороге школы и требующие немедленного выселения, не оставили шансов продолжить работу на обжитом месте. Кириллов выселил воспитанников и родителей, которые занимаются вместе со своим детьми, буквально на улицу.

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