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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.20 19:30

Плиты раздора около гипермаркета

Четыре бетонные плиты, установленные на подъезде к одному из торговых центров Мурманска, стали главным раздражителем для жителей многоэтажки, расположенной по соседству. Чем помешали мурманчанам массивные ограждения, решили выяснить журналисты «Арктик-ТВ».

Увесистые бетонные плиты, как строгие стражники, не пропускают на территорию крупного гипермаркета со стороны жилого массива ни автомобили покупателей, ни грузовой транспорт. Казалось бы, жителям ближайших домов такая мера должна быть в радость,  во-первых, нет лишнего шума от постоянного трафика, а во-вторых, меньше выхлопных газов. Но реакция оказывается другая.

Александр Тельпнер, житель г. Мурманска: «Пусть ограждают проезды, но зачем ограждают пешеходную зону! Это единственное место, по которому мы могли безопасно из своего дома дойти к торговому комплексу. Ну, вот женщина идёт, нормально? А ходят, кто на попе, кто бочком».

Владимир Бортков, житель г. Мурманска: «Имейте ввиду, что это единственный заезд, он и  противопожарный, и  медицинский. Это заезд, а  если здесь стоит машина или авария, то ни скорая, ни пожарная машина не заедут. Это безобразие!».

Выслушав недовольства возмущенных жителей, журналисты «Аррктик-ТВ» решили выяснить, зачем торговому центру понадобилось делать такое искусственные препятствие рядом с дворовой территорией? Как долго мурманчанам придётся испытывать неудобства? 

Татьяна Хабарова, управляющая ТРК «Мурманск Молл»: «Земельный участок находится в аренде у ТРЦ и бетонная плита установлена в границах земельного участка и за пределы не выходит. А наша задача - обеспечить качественный паркинг, поэтому мы огородили территорию, чтобы не было свободного проезда, так как у нас определён сейчас заезд только через шлагбаумы. И мы имеем возможность ночью убирать парковку от снега и убирать парковку летом».

Также Татьяна Хабарова, управляющая торгово-развлекательным центром, нам пояснила, что скоро на месте, вызвавшем столько споров, будет производиться ремонт асфальтового покрытия. Бетонные препятствия уберут, а на их месте будет установлен шлагбаум. В любом случае, руководство ТРЦ готово вести диалог с горожанами по различным вопросам, задать которые  можно, отправив письмо на электронный адрес организации.

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