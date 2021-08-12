Плохо, когда нет войны, а погибают молодые люди - Андраник Мусатян

Памятные мероприятия сегодня состоялись и в столице Заполярья. Северяне нескончаемым потоком несли цветы к рубке атомной подводной лодки «Курск».

Даже после завершения официальной траурной церемонии возле мемориала «Курск» жители Мурманска продолжали нести цветы к его подножию.

Андраник Мусатян, генеральный директор «Мурманскводоканала» также отдал дань памяти погибшим морякам. Среди экипажа подлодки были и его товарищи по военному училищу.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «На данной подводной лодке погиб мой одноклассник по училищу Максим Сафонов, его тело обнаружили последним. Я в училище был младшим командиром: Сергей Тылик и Александр Рузлев, который погиб в звании мичмана. Что можно сказать? Плохо, когда нет войны, а погибают молодые люди».

Дань памяти мужественным героям отдали и представили коммунистической партии.

Артём Кузьмин, секретарь городского отделения партии КПРФ: «Мы сейчас вспоминали те дни, когда вся страна сидела у телевизоров, все были в ожидании чуда, но оно не случилось. И моряки - 118 человек погибли».

Стоит отметить, что все члены экипажа «Курска» посмертно награждены орденами Мужества, а командир корабля удостоен звания Героя России.