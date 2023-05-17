Площадь Пять Углов - приоритетный и противоречивый проект для мурманчан

До 31 мая на платформе 51.gorodsreda.ru каждый желающий в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за общественную территорию или дизайн-проект по благоустройству. В Мурманске речь идёт о 10 проектах.

Продолжается Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства города. Одну из лидирующих позиций занимает площадь Пять Углов.

Сегодня Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ», решила узнать мнение мурманчан, стоит ли её видоизменять. Получился своеобразный срез мнений северян:

- Чтобы зелени было больше, деревьев каких-то. В виде парка…

- Нам не хватает архитектуры, на мой взгляд, зелени, памятников. Может быть, фонтанов больших. Это было бы реально хорошо.

- Тут не хватает каких-то цветочков, зеленушки какой-то.

- Хотя бы в центре добавить чуть-чуть зелени, чтобы красивенько было. И плиточку уложить, чтобы по песку не ходить, потому что это все летит на людей.

- Хотелось бы, чтобы площадь была более зелёной и, наверное, ещё у нас не созрели ни цветочки, ничего. Хотелось бы, чтобы это было для души. Выходишь и прямо улыбаешься на такую красоту. Вот этого бы хотелось.

- Мне кажется, что фасад здания этого надо как-то украсить, да, в принципе всё вокруг, потому что выглядит всё как-то не свежо.

- Прекрасно всё, ничего не надо менять. Всё прекрасно: и люди прекрасные, и вы тоже красивая очень.

- Нужна какая-то площадка для деток и для взрослых, что-то интересное. Фотозона. Мне нравится зимой, когда ставят фигурки святящиеся - очень классно.

- Мое мнение, менять ничего не надо. Пусть остается так, как оно есть. Как мы привыкли, наша любимая площадь Пять Углов.

- Нет, я бы ничего не стала менять. Она очень прекрасная и на ней очень много всегда собирается и людей, и детей. Есть, где отдохнуть., есть, где заниматься, покататься детям. Я считаю, что не стоит изменения делать.

- Хотелось бы побольше скамеек, растительности, каких-нибудь кустиков. Может быть, площадок для детей, какие-нибудь дорожки для мамочек.

- Вот это покрытие неудобно людям. Особенно людям в возрасте, очень тяжело ходить. Я инвалид по зрению, я обхожу её, потому что боюсь где-то споткнуться.

- Чего-то не хватает, скучно, грустно. Город северный, нужно как-то изменить всё.

- Мне нравится площадь Пять Углов, но если бы было побольше места…

- Немного изменить можно, но и в тоже время оставить можно и так, мы привыкли.