Площадки для складирования снега организуют к сентябрю

Обустроенные участки для складирования снега во всех муниципалитетах региона появятся уже к 1 сентября

Площадки для вывоза и временного складирования снега позволят обеспечить качественную и своевременную уборку дворов и улиц в зимний период, а управляющие компании в свою очередь смогу выстроить чёткую логистику и объективно оценить необходимое количество спецтехники и рабочей силы.

В 24 населённых пунктах уже определены точки для накопления снега, ещё у 11 городов есть время для того, чтобы их определить и подготовить.