Плотина на Рогозере разрушается, но паниковать не стоит

Во Всемирной паутине стала появляться информация о том, что плотина в районе Рогозера разрушается. А вода грозит затопить Мурманск.

На самом деле всё оказалось иначе и даже, если старое сооружение разрушится, то никакого потопа в городе-герое не возникнет. Как пояснили специалисты, старая гидротехническая конструкция давно никем не используется. Даже в случае полного разрушения плотины, уровень в близлежащих водоёмах поднимется несущественно и тем более вода не сможет «хлынуть» на улицы города. У жителей Мурманска поводов для паники попросту нет.

«Данная плотина является старым гидротехническим сооружением и уже давно не эксплуатируется, - комментирует начальник отдела ГО ЧС и ПБ г. Мурманска Юрий Александрович Осадчук. - В случае его разрушения, вода из озера Рогозеро попадёт в Большое озеро и Новое озеро, угрозы подтопления Мурманска нет».