Плотные скальные породы усложнили начало строительства нового корпуса Мурманского областного онкологического диспансера

Мурманский областной онкологический диспансер совсем скоро получит новый корпус, оснащённый по последнему слову техники. Проект нового корпуса областного онкодиспансера был разработан при участии врачей.

Мурманский областной онкологический диспансер совсем скоро получит новый корпус, оснащённый по последнему слову техники. Проект нового корпуса областного онкодиспансера был разработан при участии врачей.

Подрядчик уже демонтировал остатки строения, когда-то расположенного на месте нынешней стройки, и приступил к формированию котлована. Поскольку скальные породы, на которых будет стоять хирургический корпус, очень твёрдые, их дробление связано с определёнными сложностями.

Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «Взрывные работы пока пытаемся не проводить, стараемся обойтись дроблением этой скалы. Плотность породы приличная, поэтому тяжело идёт работа. Техника работает, но сложно. Хотим обойтись без буровзрывных работ».

Согласно проекту, на территории, превышающей 2 тысячи квадратных метров, будет стоять 9-этажное здание, в котором разместятся и операционные, и отделение реанимации, и вспомогательные подразделения. Специалисты Мурманского областного онкодиспансера уже много лет мечтают о современном хирургическом корпусе для своего учреждения.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «В новом 9-этажном корпусе мы планируем разместить отделение реанимации. А самое главное, там будет новый операционный блок с новой системой вентиляции, а также три хирургических отделения на 125 коек. Мы очень ждём этот корпус, наши специалисты ждут этот корпус, наши пациенты ждут. Мы будем работать в нормальных, современных условиях и добиваться максимального результата».

Ориентировочно, корпус будет завершён до конца 2024 года. Пригодное для транспортировки оборудование будет перенесено в новые стены, а та аппаратура, которая требует монтажа в коммуникации здания будет сразу же установлена ещё на этапе строительства.

Оперблок будет снабжаться кислородом от собственной кислородно-газификационной станцией, а дизель-генераторная установка обеспечит здание электричеством, несмотря на внешние условия.